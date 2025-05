Dembélé und Donnarumma: Ein Duo, das Arsenal Kopfschmerz bereitet

Der Abschluss eine Augenweide: Mit seiner technisch anspruchsvollen Direktabnahme, die noch an den Innenpfosten klatschte, versprühte der inzwischen 27-Jährige die Leichtigkeit und Coolness, die ihn in seiner Anfangszeit bei Borussia Dortmund auszeichnete und ihm danach in seiner stagnierenden Karriere beim FC Barcelona und anfangs auch in Paris abhanden gekommen schien.