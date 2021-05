Das ging Idrissa Gueye offenbar so auf die Nerven, dass er Gündogan böse umgrätschte und dafür von Schiedsrichter Felix Brych Rot sah. Gündogan konnte nach dem Tritt in die Achillessehne aber weiterspielen. "Mir geht es gut", schrieb der 30-Jährige über Twitter und fügte an: "So glücklich, dass wir dieses Spiel gedreht haben". Für das Rückspiel scheinen die Citizens im Vorteil.