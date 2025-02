Kai Havertz droht Saison-Aus: Oberschenkel-Verletzung

Vom Verein gab es zunächst keine offizielle Bestätigung, auch Nagelsmann wollte sich auf SID-Anfrage nicht äußern. Doch klar ist: Der Bundestrainer muss für die Spiele gegen den viermaligen Weltmeister am 20. März in Mailand und drei Tage später in Dortmund kräftig umplanen. Denn für die Begegnung im San Siro fällt schon der gesperrte Zauberfuß Florian Wirtz aus. Vom magischen Dreieck bleibt damit nur der Münchner Jamal Musiala über.