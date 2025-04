Champions League: Was auf die Bayern gegen Inter zukommt

Ein modernes Spielsystem, viel Erfahrung und ein abgezockter Trainer: Das wiedererstarkte Inter Mailand wird dem FC Bayern in der Champions League wohl einiges abverlangen.

Was auf die Bayern gegen Inter zukommt

Inter Mailand steht an der Spitze der Serie A und ist in der Champions League der Gegner des FC Bayern. Auf was müssen sich die Münchner einstellen? Und ist der FCB sogar nur der Außenseiter? 03.04.2025 | 15:25 min

Vor dem ersehnten "Finale dahoam" in der Champions League muss der FC Bayern im Viertelfinale die Hürde Inter Mailand nehmen (Hinspiel am kommenden Dienstag um 21 Uhr). Wie die Münchner stehen die Mailänder aktuell an der Spitze ihrer Liga. Im Duell der Traditionsklubs haben sie den Vorteil, das Rückspiel im altehrwürdigen San Siro austragen zu können, das für seine hitzige Atmosphäre bekannt ist und im nächsten Jahr 100 Jahre alt wird.

Dieses Stadion ist der Wahnsinn, das San Siro kann eine unfassbare Energie entwickeln. „ Italien-Experte Mario Rieker über das San Siro

Inzaghi führte Inter zurück an die Spitze

Vor allem wartet auf die Münchner aber "eine über Jahre gewachsene Mannschaft mit einer großen Erfahrung und einer gewissen Abgezocktheit", wie der Fußball-Kommentator und Italien-Kenner Mario Rieker in der neuen Folge Bolzplatz erklärt. "Und auf der Trainerbank sitzt einer, der auf dem Niveau schon ein bisschen mehr Erfahrung mitbringt als Vincent Kompany."

Dieser Trainer ist Simone Inzaghi, der als Spieler meist im Schatten seines erfolgreicheren Bruders Filippo stand, in seiner jetzigen Rolle aber als zentrale Figur bei Inters Comeback zur internationalen Spitzenmannschaft fungiert. Mit den Nerazurri gewann Inzaghi den Meistertitel in der Vorsaison, je zweimal den italienischen Pokal und Supercup und er erreichte 2023 das Finale der Champions League

Simone Inzaghi hat das Spiel von Inter revolutioniert. „ Champions-League-Moderatorin Valentina Maceri

Die Fans verzeihen dem Trainer längst, dass er als Spieler und Trainer einst bei Lazio Rom tätig war. "Der ganze Verein respektiert ihn", sagt die frühere Fußballerin und heutige Champions League-Moderatorin Valentina Maceri im Bolzplatz und lobt vor allem Inzaghis Spielphilosophie: "Die defensive Stabilität hat Inter beibehalten, nichtsdestotrotz spielen sie ansehnlichen Fußball."

Eine abgeklärte Vorstellung und Tore der Ex-Bundesliga-Spieler Marcus Thuram und Hakan Calhanoglu: Inter Mailand kommt gegen Feyernoord Rotterdam ohne viel Aufhebens weiter. 12.03.2025 | 2:59 min

Inter setzt auf ältesten Kader der Serie A

Diesen gleichermaßen effektiven wie attraktiven Stil praktiziert Inzaghi mit der ältesten Mannschaft der Serie A und einem Durchschnittsalter von 29,4 Jahren. "Inter ist ein gutes Beispiel dafür, dass Erfahrung sehr wichtig sein kann - vor allem, wenn man in so vielen Wettbewerben vertreten ist", sagt Maceri. "Und dass es mit der richtigen Führung, also der Hand von Inzaghi, gut funktionieren kann."

Älteren Spielern verhilft Inzaghi häufig zu einem neuen Frühling. Beste Beispiele dafür sind die aus der Bundesliga bekannten Yann Sommer, Hakan Calhanoglu und Henrikh Mkhitaryan. "Wir kennen ihn vor allem noch aus seiner Zeit bei Borussia Dortmund, als er noch im vermeintlich besten Fußballeralter war", sagt Rieker über Mkhitaryan. "Heute ist er 36 Jahre alt und blüht in seiner Rolle bei Inter noch mal komplett auf."

Das deutsche Champions-League-Duell ist ein einseitiges. Der FC Bayern schlägt Bayer Leverkusen in der Summe mit 5:0. Kane glänzt im Rückspiel als Torschütze und Vorbereiter. 12.03.2025 | 2:59 min

Bissek setzt deutsche Tradition in Mailand fort

Die lange Tradition deutscher Stars bei Inter - unter anderen haben Lothar Matthäus, Karl-Heinz Rummenigge, Andreas Brehme und Jürgen Klinsmann hier gespielt - führt derweil ein junger Spieler fort: Der 24 Jahre alte Neu-Nationalspieler Yann Bissek.

Der Abwehrmann, der in der Nations League gegen Italien gerade sein Nationalmannschaftsdebut feierte, "hat die Inter-Fans aufgrund seiner hohen Spielintelligenz und Leidenschaft im Sturm erobert", sagt Maceri über Bissek.

Was für ein Spiel: Die deutsche Nationalmannschaft dominiert Italien zunächst klar und muss am Ende doch zittern. Das 3:3 reicht für den erstmaligen Sprung ins Final Four. 24.03.2025 | 2:59 min

Große Ausgeglichenheit im Inter-Kader

Eine weitere Stärke der Mailänder ist der sehr ausgeglichene Kader. Rieker hebt hervor, "dass jeder Ergänzungsspieler wirklich eine 1A- Sternchenlösung ist und genau weiß, was er machen muss, wenn er reinkommt."

Dem hat der FC Bayern, dessen Kader durch Verletzungen aktuell besonders in der Abwehr ausgedünnt ist, vor allem individuelle Qualität in der Offensive entgegenzusetzen. "Ich traue den Bayern absolut das Finale dahoam zu“, sagt Maceri. Gegen Inters "unfassbar starke Defensive" seien sie allerdings angewiesen auf "Spektakel von Musiala".

Serie-A-Experte Rieker erwartet grundsätzlich ein Spiel "auf Augenhöhe", tendiert aufgrund der Faktoren Erfahrung, Abgezockheit und Coaching aber minimal zu Inter.

