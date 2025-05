Barcelona gegen Mailand: Flick heiß auf "Finale vor dem Finale"

Beim Abflug nach Mailand zur Mittagszeit stiegen die Barça-Profis um Rückkehrer Robert Lewandowski leicht angespannt in den Flieger. Keine Zeit für Faxen, dafür volle Konzentration - das war auch die ultimative Forderung von Trainer Hansi Flick vor dem Rückspiel-Showdown im Halbfinale der Champions League bei Inter Mailand an diesem Dienstag (21 Uhr).

Gedanken an den für den Meistertitel womöglich entscheidenden Clásico gegen Erzrivale Real Madrid am kommenden Sonntag schiebt Flick rigoros beiseite. Dafür ist seine Lust auf den Bayern-Bezwinger nach dem 3:3-Spektakel in der Vorwoche in Barcelona viel zu groß: "Es war ein fantastisches Spiel für die Fans, für jeden, der Fußball liebt."