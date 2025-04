Champions League: Wie Bayern gegen Inter bestehen will

Es regnet und regnet und regnet. So geht das in Mailand schon seit Montag. Seitdem besteht auch eine Unwetterwarnung. Danach muss allein bis zum Viertelfinal-Rückspiel des FC Bayern in der Champions League bei Inter am Mittwoch, 21 Uhr (ausführlicher Bericht in der Champions-League-Sendung am Mittwoch ab 23 Uhr ), mit bis zu 200 Litern Regen pro Quadratmeter gerechnet werden.