Die Fans von Manchester City und Inter Mailand fiebern in Istanbul dem Champions-League-Finale entgegen. In der Fußgängerzone Istiklal, am Taksim-Platz und im weiteren Stadtgebiet bringen sich bereits seit dem Morgen die Anhänger des englischen Doublesiegers und des italienischen Pokalchampions für die die Partie am Samstagabend (21:00 Uhr live im ZDF) im Atatürk-Olympiastadion in Stimmung.