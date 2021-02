Der FC Bayern ist nun seit 19 Spielen (bei 18 Siegen) und knapp zwei Jahren in der Königsklasse ungeschlagen. Die Forderung von Trainer Hansi Flick nach zuletzt wenig berauschenden Leistungen in der Bundesliga, in Rom "besonders motiviert" aufzutreten, setzten die Münchner vor allem in der ersten Hälfte konsequent um. Der frühere Bayern-Keeper Pepe Reina und Sergej Milinkovic-Savic mussten schon mehrfach in höchster Not klären.