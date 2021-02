Insgesamt liegen die Vorzüge der Römer eher in der Offensive und weniger in der Defensive. Dieses eher untypische Profil für eine italienische Elf könnte damit zu tun haben, dass sie vom langjährigen Lazio-Stürmer Simone Inzaghi (1999 - 2010) trainiert wird, jüngerer Bruder des bekannteren Filippo. Der wiederum kickte noch für den AC Mailand in Kloses erster Saison bei Lazio, fehlte aber verletzt, als Klose im September 2011 sein erstes Tor in der Serie A erzielte - natürlich gegen Inzaghis Milan.