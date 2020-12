Als aus den Boxen im leeren Leipziger Stadion wie immer der Beastie-Boys-Klassiker "(You gotta) Fight for your right (to party)!" dröhnte, passte dieser Song nie so gut wie nach zweiten Einzug von RB Leipzig in die K.o.-Phase der Champions League. Durch den 3:2 (2:0)-Triumph im entscheidenden letzten Gruppenspiel gegen Manchester United hatten sich die Leipziger tatsächlich jedes Recht für eine rauschende Party erkämpft.