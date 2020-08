Marcel Sabitzer kennt sich aus mit Gipfeln und Tälern. Als Österreicher sowieso. Aber auch im Fußball hat der 26-Jährige neben vielen steilen und geglückten Aufstiegen mit RB Leipzig schon gescheiterte Bergtouren erlebt. In der Rückrunde in der Fußball-Bundesliga etwa, als der Herbstmeister Rasenballsport 20 Punkte auf Meister FC Bayern einbüßte. "Wollen wir ans Gipfelkreuz oder drunter parken, was essen und trinken und dann wieder runtergehen?", hatte sich Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann damals echauffiert.