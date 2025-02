BVB aus der Krise: Wundersame Auferstehung in schwarz-gelb

Bevor er sich zur Dortmunder Mannschaft in den Flieger setzte, um die Dienstreise nach Portugal anzutreten, formulierte Sportdirektor Sebastian Kehl einen Auftrag, der so banal klang, dass er zum Schmunzeln anregte: "Wir brauchen unbedingt mal wieder ein Erfolgserlebnis", sagte der 44-Jährige, der das Team des BVB früher als Kapitän aufs Spielfeld führte.

Genauso sprechen Fußballer, die verzweifelt sind, weil Siege ausbleiben und der Frust greifbar ist. Eine Nacht später durfte nicht nur Kehl, sondern die gesamte Dortmunder Fußballfamilie kollektiv durchatmen: Die Borussia gewann das Auswärtsspiel bei Sporting Lissabon mit 3:0 (0:0), es war ein Sieg, der beim börsenorientierten Revierklub in problematischen Zeiten als Befreiungsschlag der besonderen Art in Erinnerung bleiben wird.

Lob von Trainer Kovac

In den ersten 45 Minuten waren im Spiel des achtmaligen Deutschen Meisters sämtliche Symptome des sportlichen Niedergangs zu beobachten, die den BVB seit Wochen lähmen: Fehlende Überzeugung, fehlende Leidenschaft, fehlendes Tempo.

In Halbzeit eins zu langsam und zu schlampig

Nationalspieler Pascal Groß formulierte es hernach so: "Man hat uns angemerkt, dass nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzen." Umso erstaunlicher die wundersame Wiederauferstehung in schwarz-gelb nach dem Seitenwechsel. Ganz offenbar hatte Kovac in der Kabine die richtigen Worte gefunden.