Stattdessen spielte Liverpool mit einer Vielzahl an Personal im Mittelfeld und unterband Leipzigs Plan. "Unser Spiel im Mittelfeld war zu langsam, wir haben die großen Räume hinter der Abwehrkette nicht gefunden", kritisierte der Fußballlehrer. So sei weder Emotionalität entstanden, noch "Punch" vor dem Tor. Selten war Leipzig unter Nagelsmann so eindeutig unterlegen. Eine verdiente Niederlage, die RB zurückversetzt in die Rolle des Greenhorns, das Lehrstunden von den Etablierten bekommt.