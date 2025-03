Champions League: PSG wirft Liverpool im Elfmeterschießen raus

Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte es dank eines frühen Treffers von Ousmane Dembélé 1:0 (12.) für PSG gestanden. Das Hinspiel hatten die Reds in Frankreich mit 1:0 gewonnen.

Der FC Liverpool hat sich in Paris einen schmeichelhaften Sieg erspielt. PSG dominierte die Partie nach Belieben, scheiterte aber immer wieder am Liverpooler Keeper Alisson.

Donnarumma pariert zwei Elfmeter

PSG nutzte durch Dembelé eine seiner wie schon im Hinspiel zahlreichen Möglichkeiten. Liverpool jagte dem erlösenden Treffer ohne Fortune hinterher, Joker Jarell Quansah (79.) traf per Kopf nur den Pfosten. In der Verlängerung war Paris deutlich näher am zweiten Tor als Liverpool dem Ausgleich. Im Elfmeterschießen wurde Torwart Donnarumma zum Helden für PSG: Er parierte gegen Darwin Nuñez und Curtis Jones.