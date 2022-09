Wenn sich ausnahmsweise eine ganz andere Mannschaft in den Klub der Großen einmischt, wie im Jahr 2015 Borussia Mönchengladbach, ist die Chance gering, dies zum Sprungbrett für eine regelmäßige Teilnahme an der Königsklasse zu nutzen. Zum einen sorgt die Setzliste für eine hohe Wahrscheinlichkeit, als Newcomer in eine schwere Gruppe gelost zu werden. Außerdem haben sie in der Regel nicht die Breite im Kader, um in zwei Ligen plus dem DFB-Pokal zu bestehen.