Der BVB hat damit im Rückspiel am kommenden Mittwoch alle Chancen auf den ersten Halbfinaleinzug seit acht Jahren. Kevin De Bruyne hatte das Team von Pep Guardiola nach einem Fehler von Emre Can (19.) in Führung gebracht. Phil Foden (90.) sorgte für den 27. City-Sieg in den vergangenen 28 Spielen.