Bis 2034: Welches Kalkül hinter Haalands Vertrag steckt

Und auch in der Champions League bangt der Sieger von 2023 vor dem Duell bei Paris St. Germain am Mittwoch, 21 Uhr 21 Uhr (Zusammenfassung in der Champions-League-Sendung am Mittwoch, 23 Uhr ) ums Weiterkommen. Mit nur acht Punkten aus sechs Spielen steht man lediglich auf Platz 22 der neu geschaffenen Gruppenphase.