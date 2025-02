Manchester City: Ist Pep Guardiolas Zauber am Ende?

Der ein oder andere der in diesem Jahr so leidgeprüften City-Fans wird sich fragen: Was soll es erst gegen den Titelverteidiger in der Champions League geben? In der vierten Saison in Folge geht es in der K.o.-Phase gegen die Königlichen. Die Bilanz: Zweimal kamen die Spanier weiter, einmal City. Der jeweilige Sieger gewann anschließend den Henkelpott.