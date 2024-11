Die Trendwende soll am Dienstag, 21 Uhr ( Zusammenfassung am Mittwoch, 23 Uhr im ZDF ), im Heimspiel in der Champions League gegen Feyenoord Rotterdam endlich gelingen. In jenem Wettbewerb, in dem es vor der Länderspielpause bereits ein alarmierendes 1:4 bei Sporting Lissabon setzte und wo der Sieger von 2023 mit sieben Punkten aus vier Spielen nur Zehnter ist.