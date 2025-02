Trotz eines Doppelpacks von Superstar Erling Haaland hat sich Real Madrid im Gigantenduell mit Manchester City eine hervorragende Ausgangslage für den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale verschafft. Der Titelverteidiger siegte nach einer hochklassigen Partie mit 3:2 (0:1) beim englischen Fußball-Meister und legte vor dem Rückspiel im heimischen Bernabeu am 19. Februar (21 Uhr) den Grundstein fürs Weiterkommen.

Manchester City hat ein frühes Aus gerade so abgewendet. Gegen den FC Brügge gerät die Guardioa-Elf in Rückstand, kommt aber zurück und rettet sich in die Play-off-Runde.

29.01.2025 | 2:59 min