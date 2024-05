Champions League: Hummels mit Motivation durch EM-Ausbootung

Steht das Ende von Hummels' Karriere bevor?

Es waren Sequenzen wie die des Torhüter Oliver Kahn, der nach dem WM-Finale 2002 in Yokohama in gleicher Pose verharrte. Der Keeper, weil er einen entscheidenden Fehler gemacht hatte, der Verteidiger, weil er auf das Ende seiner langen und überaus erfolgreichen Karriere zurückblickte?

Entscheidung nach dem Finale in Wembley

Es war klar, dass solche Spekulationen, die ohnehin schon seit Wochen durch die Szene wabern, befeuert würden. Denn die Frage, die nicht nur in Dortmund viele beschäftigt, lautet: Was wird aus Mats Hummels? Hört er auf, verlängert er beim BVB noch ein letztes Mal oder sucht er sich ein neues Betätigungsfeld im Ausland?

Hummels selbst hat sich dazu noch nicht geäußert. Er hat um Bedenkzeit gebeten. Genau wie sein Trainer Edin Terzic, der betonte, "dass wir diese Entscheidung gemeinsam erst nach der Saison treffen". Und die Saison ist ja nicht vorbei, das wichtigste Spiel steht noch auf der Agenda: das Champions-League-Finale am Samstag in Wembley gegen Real Madrid (live im ZDF).

Hoffnung auf EM-Nominierung nicht erfüllt

Es gilt, den vollen Fokus auf dieses Highlight zu legen und sich nicht zu verzetteln. Die Gefahr besteht, denn über die Person Mats Hummels gab es zuletzt auch auf anderer Ebene Diskussionsstoff. Den Sieg im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals gegen Paris Saint-Germain, in dem Hummels mit einer überragenden Leistung geglänzt hatte, nutzte der Manndecker, eine Nachricht an Bundestrainer Julian Nagelsmann zu senden.

Anton und Koch statt Hummels

Frust in Energie ummünzen

Darüber hinaus berichtete Terzic, wie Hummels den Frust in Energie ummünzen will. Dass der BVB einen Mats Hummels in Bestform benötigt, um in Wembley gegen den hohen Favoriten aus Madrid zu bestehen, steht für Terzic außer Frage: "Mats hat mir sofort versichert: ,Dann holen wir uns halt dieses eine Ziel’."