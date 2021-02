Neymar im Duell mit Leipzigs Christopher Nkunku.

Quelle: ap

Neymar wird die Rückkehr ins Camp Nou heute wegen einer Adduktorenverletzung verpassen. Umso mehr richten sich die Blicke auf Messi. Der sechsfache Weltfußballer agiert derzeit in starker Form. Und nun hat es Paris offenbar auf ihn abgesehen.



Entnehmen ließ sich das den Worten von Spielern wie Neymar ("Wir müssen wieder zusammen spielen") oder dem heute ebenfalls unpässlichen Ángel di María. "Große Chancen" beschwor Messis Kumpel aus der argentinischen Nationalelf. Auch PSG-Sportdirektor Leonardo will das Interesse nicht dementieren: "Wir sitzen mit am Tisch."