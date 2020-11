Beide Teams gehen mit mäßigen Liga-Erlebnissen in das dritte Aufeinandertreffen in diesem Jahr. Dass Leipzig es verpasste, zu Bayern München aufzuschließen, war für RB ärgerlich. Doch PSG trägt durch das 2:3 bei der AS Monaco - immerhin nach einer 2:0-Führung - den bedeutend größeren Rucksack mit sich herum. Tuchel spielte das allerdings herunter: "Leipzig wird sehr schwierig. Und hätten wir in Monaco gewonnen, hätte dies auch nichts geändert."