Nachdem die französische Meisterschaft bereits am 28. April aufgrund der Corona-Pandemie definitiv abgebrochen wurde, flog er in die Heimat in seine Villa in Mangaratiba und sperrte sich dort knapp drei Monate ein. "Er hat in dieser schweren Zeit hart an sich gearbeitet," erzählte PSG-Trainer Thomas Tuchel. "Er hat diese Periode genutzt, um noch fitter zu sein."