In Paris bot die Elf von Trainer Jesse Marsch aber eine bärenstarke Vorstellung und war dicht dran, für eine dicke Überaschung zu sorgen: Den frühen Rückstand durch Kylian Mbappe (9.) drehte der Bundesligist in Gestalt von André Silva (28.) und Nordi Mukiele (57.) in eine 2:1-Führung.