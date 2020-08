Lahm: Sie hat sich als Mannschaft absolut gefunden mit erfahrenen Spielern, die am Sonntag die Möglichkeit haben, das zweite Mal das Tripple zu gewinnen. Denken wir an Manuel Neuer, Thomas Müller, Jerome Boateng und David Alaba, die sich nochmal die Krone aufsetzen könnten. Dazu kommen dann auch junge, hungrige Spieler, die sich anlehnen können an diese gestandenen Spieler und im niedrigen Alter schon das Triple gewinnen können. Ich glaube, der Mix macht es wirklich aus.