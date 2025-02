1:1 gegen Celtic: FC Bayern müht sich ins Achtelfinale

Rettung in letzter Minute: Alphonso Davies trifft zum viel umjubelten Ausgleich.

102 Tage vor dem "Finale dahoam" hat sich der FC Bayern München mit Ach und Krach ins Achtelfinale der Champions League gerettet. Alphonso Davies sorgte nach dem Rückstand-Schock für den Ausgleich in der Nachspielzeit beim 1:1 (0:0) gegen Celtic Glasgow. Das reichte nach dem 2:1 in Schottland für das Weiterkommen.

Nun gegen Leverkusen oder Atletico

Im Achtelfinale, das am Freitag ausgelost wird, sind die verunsicherten Münchner gegen Pokal-Bezwinger Bayer Leverkusen oder Atletico Madrid in einer Verfassung wie im Playoff-Rückspiel nur Außenseiter.

Nach dem 0:0 im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Leverkusen präsentierten sich die Münchner in Europas Fußball-Königsklasse weit weg von einer Form für das ersehnte Finale in der Allianz Arena am 31. Mai.