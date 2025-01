Champions League vor Auslosung und K.o.-Phase mit Playoffs

Am Freitag ab 12 Uhr überträgt das ZDF live die Auslosung der Playoffs aus Lyon . Die Hinspiele finden am 11. und 12. Februar statt, die Rückspiele steigen eine Woche später am 18. und 19. Februar. Am 21. Februar werden die Achtelfinals ausgelost. Die Runde der besten 16 Teams wird am 4./5. sowie 11./12. März ausgespielt. Am 31. Mai kann es erneut zu einem "Finale dahoam" kommen, denn das Endspiel findet in München statt.