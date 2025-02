Champions League: Real-Feldzug "zerstört spanischen Fußball"

Am Dienstagmittag sagte Federico Valverde ein paar Sätze, die vernünftiger kaum klingen konnten. "Wir sind alle Menschen und können uns irren", so der Mittelfeldmann von Real Madrid: "Wer wäre ich, um über einen Schiedsrichter zu richten."

Danach muss irgendwer mit ihm geredet haben, denn schon wenige Stunden später korrigierte sich Valverde in den sozialen Netzwerken: Wenn er nicht die Schiedsrichter kritisiert habe, dann nur weil er sich auf das Champions-League-Match gegen Manchester City (Mittwoch, 21 Uhr) konzentrieren wolle:

Alle Welt hat gesehen, was uns diese Saison passiert, und ich vergesse es nicht.

Packendes Topduell in Manchester: City geht gegen Real Madrid durch Haaland zweimal in Führung. Das letzte Wort haben aber die Königlichen durch Bellingham.

Unbewiesene Unterstellungen gegen die UEFA

Der europäische Verband UEFA bekam schon vergangenen Herbst sein Fett weg. Aus Protest gegen die Verleihung des "Goldenen Balls" an Rodri - den derzeit verletzten Spanier von Manchester City - und nicht Real-Angreifer Vinícius Júnior boykottierten die Madrilenen die Preisverleihung. Aus dem Klub wurde ohne jeden Beweis insinuiert, die UEFA habe als neuer Co-Veranstalter die Abstimmung von "France Football" manipuliert: "Wir gehen nicht hin, wo man uns nicht respektiert."

Hinspiel: Ancelotti tobt zu Unrecht

Dieser Matchkampf hat bisher allerdings zu keiner Benachteiligung Reals geführt. Beim 3:2-Hinspielsieg in Manchester regte sich Real-Trainer Carlo Ancelotti zunächst zwar fürchterlich über einen Elfmeterpfiff für City vor dem 2:1 auf.

Vorsätzliche Manipulation in Spaniens Liga?

In der spanischen Liga hingegen führt Real eine brachiale Kampagne gegen die Unparteiischen. Vor zwei Wochen wurde nach einem 0:1 bei Espanyol Barcelona ein Kommuniqué verbreitet, das dem Schiedsrichterwesen vorsätzliche "Manipulation" und "Wettbewerbsverzerrung" vorwarf. Das ganze System sei "diskreditiert".

Mit Drohungen und Einschüchterungen war Real in den letzten Jahren oft erfolgreich. Videos von Schiedsrichterfehlern, mit denen auf dem Vereinssender vor Ligaspielen die angesetzten Unparteiischen unter Druck gesetzt werden, mündeten in genehme Darbietungen.

Reals Zermürbungstaktik wird durchschaut

Selbst der zurückhaltende Barcelona-Trainer Hansi Flick erlaubte sich eine Bemerkung zur jüngsten Debatte, ob der gegen Osasuna vom Platz gestellte Jude Bellingham zum Schiedsrichter "fuck you" gesagt habe oder "nur" das etwas unpersönlichere "fuck off". "Beide Ausdrücke sind respektlos", so Flick.