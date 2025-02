Champions League: BVB gewinnt Playoff-Hinspiel in Lissabon

Borussia Dortmund hat das Hinspiel der Champions-League-Playoffs in Lissabon gewonnen. Es war der erste Sieg unter Niko Kovac.

Dortmund gelingt Befreiungsschlag in Lissabon

Leitete den Sieg gegen Sporting Lissabon in der Champions League ein: Serhou Guirassy Quelle: Federico Gambarini/dpa

Borussia Dortmund hat das Hinspiel der Champions-League-Playoffs gegen Sporting Lissabon gewonnen. Im "Estádio José Alvalade" gewann der BVB mit 3:0 (0:0). Nach schwachem Beginn steigerte sich Schwarz-Gelb vor allem im zweiten Abschnitt. Die Tore erzielten Guirassy (60.), Groß (68.) und Adeyemi (82.).

Der Sieg gegen die Portugiesen war zugleich der erste unter dem neuen Trainer Niko Kovac, der am vergangenen Wochenende sein Auftaktmatch gegen den VfB Stuttgart in der Bundesliga noch verlor. Das Rückspiel zwischen Lissabon und Dortmund findet kommende Woche Mittwoch beim BVB statt.

Im Vergleich zum Spiel am Samstag änderte Niko Kovac seine Startelf auf zwei Positionen. Waldemar Anton musste ebenso passen, wie Ramy Bensebaini, der wegen einer Muskelverhärtung fehlte. Neu in der Anfangsformation waren dafür Nico Schlotterbeck und Winterneuzugang Daniel Svensson. Sporting-Coach Rui Borges musste seinerseits auf einen wichtigen Akteur verzichten: Knipser Gyökeres saß angeschlagen zunächst nur auf der Bank.

Sporting zu Beginn besser

Dortmund war die Verunsicherung der letzten Wochen zu Beginn anzumerken, Sportings junge Mannschaft auf der anderen Seite spielte unbekümmert nach vorn. In der 15. Minute durfte sich Maxi Araujo vollkommen unbedrängt in Richtung Strafraum der Schwarz-Gelben bewegen. Sein satter Schuss aus knapp 20 Metern klatschte an die Latte und brachte das Tor der Gäste ordentlich zum wackeln - Glück für den BVB.

Der offensiv weiter auf Risikovermeidung bedacht war, so aber auch die nötige Torgefahr vermissen lies. Die strahlte dafür Sporting aus. Der auffällige Quenda flankte in der 31. Minute von der rechte Seite. Matheus Reis legte in der Mitte, wo Conrad Harder aus kurzer Distanz nur deshalb nicht zum Abschluss kam, weil Ryerson aufpasste und den Ball in letzter Sekunde klärte (31.).

BVB nur einmal gefährlich

Dortmund beste (und einzige) Gelegenheit der ersten Halbzeit kam durch eine Einzelaktion zu Stande. Jamie Gittens setzte sich sehenswert gegen drei Gegenspieler durch und schoss aus der zweiten Reihe knapp einen halben Meter rechts am Tor vorbei (38.). 0:0 zur Pause - der BVB musste sich steigern.

Und tat das auch. Schwarz-Gelb zeigte von Beginn an ein vollkommen anderes Gesicht. Sie setzten sich in der Hälfte der Gastgeber fest und hatten in der 54. Minute ihre bis dato beste Chance. Eine Flanke von Sabitzer konnte die Defensive Lissabons nur unzureichend klären. Adeyemi kam frei im Strafraum aus zentraler Position zum Abschluss, Silva war blitzschnell unten und parierte stark.

Guirassy bringt Dortmund in Führung

Die Partie war nun eine ganz andere. Dortmund dominierte die Hausherren, die nun selbst kaum noch zu Aktionen kam. Nach knapp einer Stunde suchte Julian Brandt erneut per feiner Flanke aus dem Halbfeld den Kopf von Guirassy - und fand ihn diesmal. Der köpfte auf Höhe des Fünfmeterraumes gegen die Laufrichtung von Rui Silva ins Tor zur 1:0-Führung (60.).

Der BVB trat nun mit breiterer Brust auf, lies Sporting nicht mehr ins Spiel kommen und erhöhte kurze Zeit später. Eine Flanke des Torschützen zum 1:0, Serhou Guirassy, von der halbrechten Seite segelte durch den Strafraum perfekt vor Pascal Groß. Der deutsche Nationalspieler rutschte in die Kugel rein und drückte sie mit den Knie über die Torlinie (68.).

Adeyemi macht den Deckel drauf

Die Körpersprache beider Teams sprach nun Bände. Sportings Spieler ließen die Köpfe hängen, Dortmund agierte mit Spielwitz - und entschied die Partie 14 Minuten später. Nach Ballgewinn in der eigenen Hälfte konterte der BVB lehrbuchmäßig. Julian Brandt legte am gegnerischen 16er quer zu Adeyemi, der am Fünfmeterraum nur noch einschieben musste.

