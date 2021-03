Am 8. Dezember 2020 war das Gruppenspiel zwischen dem französischen Meister und dem türkischen Klub im Anschluss an eine Rote Karte gegen Basaksehirs Co-Trainer, Pierre Webo, abgebrochen worden. Der als Vierter Offizieller wirkende Coltescu soll Webo beim Platzverweis mit dem in Deutschland als "N-Wort" umschriebenen Begriff bezeichnet haben.