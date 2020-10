Başakşehir Istanbul: Erdogans Retortenklub

Kulturminister Ersoy, Besitzer der ETS-Touristikunternehmensgruppe, ist Vizepräsident von Başakşehir. Und an der Vereinsspitze steht Göksel Gümüşdağ, langjähriger AKP-Stadtrat in Istanbul und Ehemann der Nichte von Frau Erdoğan. Es bleibt also alles in der großen AKP-Familie. Dazu passt, dass auch städtische Betriebe wie die Wasserwerke oder die Istanbuler Volksbäckerei als Sponsoren für Başakşehir auftreten.