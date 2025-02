Champions League: Real Madrid wirft Manchester City raus

Wohl dem, der einen Kylian Mbappe in seinen Reihen hat: Real Madrid hat auch die zweite Auflage des Gigantenduells in den Champions-League-Playoffs gegen Manchester City für sich entschieden und in souveräner Manier das Ticket für das Achtelfinale gebucht. Nach dem 3:2-Auswärtssieg im Hinspiel setzte sich der Titelverteidiger nun vor eigenem Publikum durch, am Ende hieß es 3:1 (2:0).