Die souveränen Sieger waren längst in Richtung Kabine abgetaucht, da klebten die Gladbacher Fußballer noch immer gemeinsam am Spielfeldrand - vor einem Tablet. Ihre dürftige Leistung beim 0:2 bei Real Madrid war in diesen Minuten dezent beiseitegeschoben. Denn jetzt interessierte allein, was 1.200 Kilometer weiter nordöstlich in Mailand passierte.