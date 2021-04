Rudi Völlers Statistik als Spieler in der Champions League ist klein, aber fein. Acht Mal kickte der gebürtige Hanauer in seiner aktiven Zeit in der europäischen Königsklasse mit, schoss dabei in der Spielzeit 1992/93 für Olympique Marseille zwei Tore - und gewann mit den Südfranzosen im Finale von München beim 1:0 gegen den AC Mailand gleich den Titel.