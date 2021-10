In Salzburg fehlte es Wolfsburg ohne den mit dem Coronavirus infizierten Top-Torjäger Wout Weghorst vorne an Durchschlagskraft. In der Abwehr leistete sich der VfL gleich mehrere Unkonzentriertheiten. Das zeigte sich schon in der Anfangsphase: Die Wolfsburger waren noch nicht richtig im Spiel angekommen, da lagen sie schon zurück.