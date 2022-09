Die Saison wurde im Olympiastadion der Hauptstadt Kiew eröffnet, wo der Verein Donezk derzeit in einem Hotel seine Basis hat und Ligaspiele austrägt. Die Mannschaft sowie der komplette Staff lebt und trainiert derzeit in Warschau, wo auch die Spiele in der Champions League stattfinden, und reist Tausende Kilometer zu den Heimspielen in der Liga an.