"Die Entlassung, die mir persönlich am meisten leid getan hat", nannte Toni Kroos kürzlich Lopeteguis Abgang in seinem Podcast. Der Coach habe bei Real eine schwierige Phase nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo erwischt. Aber er sei "ein erstklassiger Trainer und Mensch".



Das zeigt er nun also in Sevilla. Sein Team agiert selten spektakulär, aber mit viel Spielkontrolle, hoher Kombinationssicherheit und der Geduld für den richtigen Moment. Etliche Partien entschied man diese Saison erst in der Schlussphase.