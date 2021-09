Thill spielt für einen Verein in der autonomen Region Transnistrien in der Republik Moldau. "In der Liga ist es der größte Verein, in der Champions League ist es der kleinste Verein", sagt Thill. Der Klub ist im Besitz des Großkonzerns Sheriff. Die Bedingungen für ihn als Spieler seien hervorragend, so Thill. Der Verein habe mehrere Stadien und zahlreiche Trainingsspielfelder zur Verfügung. "Ich glaube, es gibt viele Mannschaften in Europa, die das nicht haben."