Rode erinnerte damit an das Finale um den Supercup, als der Europa-League-Sieger am 10. August gegen die Königlichen in Helsinki mit 0:2 verlor. Dass die Eintracht als Neuling auf dieser Bühne so weit gekommen ist und als eines von vier deutschen Teams in der Runde der besten 16 Teams steht, hätten nicht viele erwartet.