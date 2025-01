Champions League: PSG trotz Milliarden nur Mittelmaß

Vor dem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart an diesem Mittwoch (21 Uhr) ist ein Platz in den Playoffs der Königsklasse nach einer gespielten Zitterrunde zwar so gut wie sicher, aber dieses Ergebnis war das Minimalziel. Der Modus lässt es sogar zu, dass am finalen Vorrundenspieltag der reformierten Champions League bei einem Unentschieden sowohl Paris als auch Stuttgart in die Entscheidungsspiele einziehen können.