Kaum eine Stadt bildet so viel Fußball-Vielfalt ab wie London. In der nur zwei Flugstunden von Frankfurt entfernten britischen Hauptstadt tummeln sich allein 17 Profiklubs. Nun gastiert Eintracht Frankfurt in der Champions League heute, 21 Uhr, bei Tottenham Hotspur (Zusammenfassung in der Champions-League-Sendung am Mittwoch ab 23 Uhr) zum vierten Male binnen drei Jahren bei einem namhaften Premier-League-Klub aus dem Großraum London.