Tuchels Eltern, Frau Sissi und die beiden Töchter erlebten im Estádio do Dragão von Porto mit, wie der frühere Trainer von Mainz 05 und Borussia Dortmund seinen ersten internationalen Titel eroberte. "Das ist das Schönste, ehrlich gesagt", schwärmte der Chelsea-Coach.



Das 1:0 (1:0) gegen Manchester City diente auch als Tuchels Meisterstück, nachdem er vor einem Jahr mit Paris Saint-Germain noch im Endspiel gegen den FC Bayern mit 0:1 unterlegen war. Den Job in Paris hatte er kurz vor Heiligabend verloren, ein halbes Jahr später führte er Chelsea auf Europas Fußball-Thron. Nach Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool 2019 und Münchens Hansi Flick 2020 ist er der dritte deutsche Siegertrainer in der Champions League nacheinander.