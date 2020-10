Gruppenphase: Gespielt wird am 20./21. und 27./28. Oktober, am 3./4. und 24./25. November sowie am 1./2. und 8./9. Dezember. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie kann es zu Spielabsagen kommen - dann muss ein Ersatztermin gefunden werden. Die UEFA behält sich vor, die Gruppenphase bis zum 28. Januar zu verlängern. Finale: 29. Mai 2021 in Istanbul.