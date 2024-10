1:1 bei Heimspiel-Comeback: VfB nur Remis gegen Sparta Prag

Enzo Millot hatte den VfB früh in Führung gebracht (7. Minute), ehe Kaan Kairinen mit einem sehenswerten Freistoß den Ausgleich für die Tschechen erzielen konnte. Nach dem 1:3 bei Titelverteidiger Real Madrid steht Stuttgart nun vor dem schweren Auswärtsspiel bei Juventus Turin am 22. Oktober in der Königsklasse schon ein wenig unter Druck.