Die Entscheidung für Kohfeldt bleibt mit Risiken verbunden. Der frühere Trainer von Werder Bremen tritt in Wolfsburg ohne jegliche Erfahrung in der Champions League an. Andererseits zeigt seine Art schnell Wirkung. Mittelfeldspieler Josuha Guilavogui findet, dass Kohfeldt "gleich in unserem Kopf gewesen ist".