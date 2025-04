Champions League: Wie Müller Bayern ins Halbfinale hieven will

Champions League: Finale am 31. Mai als Bayerns Fernziel

Müllers Aufmunterungen richteten sich nicht allein an die Kollegen, sondern auch an sich selbst. Denn erstens hatte Müllers Ausgleich rund zehn Minuten nach seiner Einwechselung nicht zu einem Remis gereicht, das eine deutlich bessere Ausgangsposition bedeutet hätte. Und zweitens war die Aufmunterung auch angezeigt, um das Fernziel, das Finale am 31. Mai in der eigenen Arena, fest im Blick zu behalten.