Champions League: Arsenal schießt Real Madrid ab

Der FC Arsenal hat das Starensemble von Real Madrid in der Champions League geschockt und das Tor zum Halbfinale weit aufgestoßen. Beim deutlichen 3:0-Erfolg der Gunners in einem lange hochklassigen Spiel gegen den Titelverteidiger traf der englische Fußball-Nationalspieler Declan Rice gleich doppelt (58./70.) sehenswert mit direkt verwandelten Freistößen, Mikel Merino (75.) markierte den Endstand. Reals Eduardo Camavinga sah kurz vor Schluss die Gelb-Rote Karte (90.+4).

Arsenal startete offensiv und hatte schon in den ersten zehn Minuten zweimal die Chance zur Führung. Zunächst schoss Reals Antonio Rüdiger seinen Mitspieler Camavinga bei einem Klärungsversuch im eigenen Strafraum an und hatte großes Glück, dass der Ball knapp am Pfosten vorbei ins Toraus segelte (6.). Auch bei der anschließenden Ecke sah Madrid nicht gut aus, doch Arsenal konnte aus der Verwirrung im Strafraum genauso wenig Kapital schlagen, wie in der 13. Minute, als erst Rice und dann Thomas Partey verpassten.