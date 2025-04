Müller in der Anfangsformation

Bayerns Trainer Vincent Kompany setzte auf dieselbe Elf, wie gegen Dortmund - Thomas Müller stand also in der Startelf, durfte seine Mannschaft sogar als Kapitän aufs Spielfeld führen.

Bei der 1:2-Niederlage im Hinspiel war er noch von der Bank gekommen und hatte kurz vor Schluss den zwischenzeitlichen Ausgleich markiert. Der Einsatz war sein 163. in der Königsklasse. Damit zog er mit Fußball-Legende Lionel Messi gleich.

Zwei Glanzmomente von Inter Mailand bringen den FC Bayern in die Bredouille. Weil die Münchner Chancen liegen lassen und Inter clever kontert, verlieren sie das Hinspiel mit 1:2.

Bayern mit schwungvollem Beginn

Dem deutschen Rekordmeister merkte man vom Anpfiff weg an, dass sie den Rückstand aus der heimischen Arena möglich schnell wettmachen wollten. Direkt nach dem Anstoß sprinteten die Münchener nach vorn, bestachen mit schönem Kombinationsfußball und erspielten sich so innerhalb der ersten fünf Minuten zwei gute Schusschancen (3./5.).

Inter hatte in der Anfangsphase große Probleme die Zuordnung in der Abwehr zu finden. Bayern war klar die bessere Mannschaft und hatte nach Traumpass Müller durch Olise die nächste große Möglichkeit (11.).

Inter wird besser

Mailand kam in der Folge immer besser ins Spiel, setzte regelmäßiger Nadelstiche durch gut gefahrene Konter. Es entwickelte sich ein munteres Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten.

Chancen im Minutentakt

Das Publikum im San Siro bekam weiterhin beste Unterhaltung geboten. Nachdem Calhanoglus Distanzschuss knapp am rechten oberen Toreck vorbeirauschte (33.), kamen auch die Bayern durch Kimmich (36.), Müller (36.) und Sané (39.) zu guten Abschlüssen innerhalb des Mailänder Strafraumes - Chancen im Minutentakt.

Mailand kontert Kanes Treffer

Das besorgte kurz nach dem Anpfiff dann der Torjäger vom Dienst, Harry Kane. Der Stürmer des FC Bayern wurde halbrechts im Mailänder Strafraum von Dimarco zu passiv verteidigt, brachte sich mit einer guten Körpertäuschung in Position und versenkte die Kugel aus spitzem Winkel flach ins linke Toreck (52.).

Inter zeigte sich unbeeindruckt und glich kurz danach aus. Eine Ecke von Dimarco konnte die Hintermannschaft des FC Bayern nicht richtig klären. Lautaro Martinez kam aus kürzester Distanz zum Abschluss und vollendete zum 1:1 (58.). Die Münchener monierten ein Handspiel, Martinez war der Ball aus kürzester Distanz an die angelegte Hand gesprungen, doch der Schiedsrichter gab den Treffer.

Dier gleicht aus

Bayern tat sich in der Folge schwer, Chancen zu erspielen, kam eine knappe Viertelstunde vor Schluss aber zurück in die Partie. Eine Flanke des eingewechselten Gnabry wurde länger und länger. Dier köpfte den Ball am zweiten Pfosten aus spitzestem Winkel über Sommer hinweg zum Ausgleich (76.).