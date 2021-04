Der Tabellenführer der Premier League trifft nun im Halbfinale am 27. oder 28. April auf FC-Bayern-Bezwinger Paris Saint-Germain. Beim Kampf um den Einzug ins Endspiel muss Manchester City mit dem früheren Bayern-Trainer Pep Guardiola mit seinem Team zuerst in Frankreichs Hauptstadt antreten. Die Rückspiele sind 4./5. Mai angesetzt. Das Endspiel der Champions League in Istanbul soll am 29. Mai angepfiffen werden.